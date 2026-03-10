Военные художники всегда были рядом с солдатами

История уникальной студии передана в книге и через работы художников и их судьбы. Глава, в которой приводятся воспоминания о Митрофане Грекове его жены, Антонины Малеевой, — это и история его как живописца, и история их настоящей, глубокой любви. Даже о путешествии с мужем в нетопленом вагоне товарного поезда Антонина Леонидовна вспоминала как о великой радости. А потом, проводив его на передовую, она познала и прошла великую женскую науку ожидания и надежды. О жизни с супругом в Новочеркасске, где ныне работает Дом-музей Грекова, тяготах и трудностях, которые переживались супругами только вместе, Антонина Леонидовна рассказывает светло и с нежностью. Ее записи содержат уникальные бытовые подробности жизни в 1920−30-х годах, вплоть до трагедии — нелепой смерти гения 27 ноября 1934 года в Севастополе по причине банального равнодушия медработника в приемном покое… Греков был похоронен на Новодевичьем кладбище.