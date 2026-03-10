Военные художники всегда были рядом с солдатами

Книга-альбом «90 лет Студии военных художников имени М. Б. Грекова» войдет в ряд раритетов, и в этом нет сомнений. Она соединила под одной обложкой историю войн и жизни и судеб художников-баталистов.
При входе в Студию имени Грекова, что находится неподалеку от Театра Российской армии, посетителей встречают бюсты известных военачальников и исторических личностей. На бронзовых лицах — отражение внутренней силы, мужества, принятия непростых решений. А внутри здания рождается сама история — там создаются полотна и скульптуры, которые затем становятся частью пространства города или художественных галерей.
История этой уникальной студии началась с документа за подписью Климента Ворошилова: 29 ноября 1934 года нарком обороны отдал приказ о создании творческой организации, которая сегодня именуется Студией военных художников имени М. Б. Грекова. Кстати, она награждена двумя великими наградами: орденом Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Мастер-легенда.
Митрофан Греков, ученик Ильи Репина и Франца Рубо, был ярчайшим баталистом. Участник Первой мировой и Гражданской войн, он воспел путь Первой конной армии. Вспомните знаменитое полотно «Трубачи Первой конной армии»: покрытую мучнистой пылью дорогу, тяжело ступающих по ней лошадей, выбеленное небо и… бодрящие звуки труб. Да, он писал фантастически — его картины «звучали». Но сам Греков прекрасно понимал, что далеко не любой художник может стать баталистом. Для этого надо было чувствовать кожей психологические особенности войны и ее участников, чего можно было достичь, только изучая военное дело, погружаясь с головой в военные действия, переживая опасности, риски и страхи.
Поначалу в изостудию зачисляли талантливых красноармейцев. Тут с ними занимались выдающиеся мастера-художники, причем студийцы при этом службы не прерывали, а на занятия ходили только в свободное время. Первый же выезд художников на фронт состоялся в 1940 году. Свое умение работать в труднейших условиях они проверили на полях «финской» войны. С началом Великой Отечественной часть художников студии ушли на фронт вместе с маршевыми ротами. Им было поручено выпускать «Листок красноармейца» для рассылки в воинские части. Плакаты «Отстоим Москву!» Николая Жукова и Виктора Климашина, и «Дойдем до Берлина!» Леонида Голованова стали символом военного времени.
И вот студии 90 лет. Без малого век. Шикарно изданный альбом поражает воображение и пусть коротко, но отражает масштаб сделанного художниками за эти годы. В нем море иллюстраций, позволяющих отправиться в настоящее историческое путешествие. Николай Жуков, например, возглавивший студию в 1943 году и руководивший ею 30 лет, участвовал в работе Нюрнбергского процесса. Он сделал порядка 200 (!) рисунков, запечатлевших детали главного суда 20 века.
История уникальной студии передана в книге и через работы художников и их судьбы. Глава, в которой приводятся воспоминания о Митрофане Грекове его жены, Антонины Малеевой, — это и история его как живописца, и история их настоящей, глубокой любви. Даже о путешествии с мужем в нетопленом вагоне товарного поезда Антонина Леонидовна вспоминала как о великой радости. А потом, проводив его на передовую, она познала и прошла великую женскую науку ожидания и надежды. О жизни с супругом в Новочеркасске, где ныне работает Дом-музей Грекова, тяготах и трудностях, которые переживались супругами только вместе, Антонина Леонидовна рассказывает светло и с нежностью. Ее записи содержат уникальные бытовые подробности жизни в 1920−30-х годах, вплоть до трагедии — нелепой смерти гения 27 ноября 1934 года в Севастополе по причине банального равнодушия медработника в приемном покое… Греков был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ода миру.
Студия, обретя имя мастера, продолжила жить и развиваться. И в альбоме представлены те «грековцы», что достойно продолжают работать по военной тематике. Именами этих людей слава о студии достигла огромной высоты. Это действительно уникальное, единственное в своем роде творческое объединение.
В книге-альбоме представлены мощные работы Александра Сытова: его «Изюмских гусар» и ликующий «Берлин 1945 года», как и портрет главнокомандующих союзными армиями на фоне берлинских руин, можно рассматривать подолгу. Сытов был одним из участников создания уникального живописного панно «Парад победы на Красной площади 24 июня 1945 года» (в коллектив создателей входили также Александр и Дмитрий Ананьевы, Иван Крившинко, Илья Лебедев, Вячеслав Потогин, Сергей Трошин и Леонид Штрикман). На огромном холсте (размером 1945 см в длину и 535 см в высоту!), воспроизводящем документальную фотографию, события, огромное количество деталей, так что картину можно изучать часами как исторический документ. Конечно, представить в подробностях все работы современных «грековцев» практически невозможно — их слишком много. Но хотя бы вкратце о каждом художнике и ваятеле сказать нужно.
Такие разные таланты.
Работы Мурата Анаева, в том числе недавние, вроде «Донбасского террикона» 2024 года, наполнены сдержанными эмоциями. Поражают воображение работы Александра Ананьева на исторические темы — отражение событий войны 1812 года и Полтавской битвы. А продолжатель династии Дмитрий Ананьев запоминается наполненными движением полотнами «За советскую Белоруссию!» или «Город не сдали врагу», а также щемящей «Аллеей ангелов» из Донецка. Картины прославленного живописца Дмитрия Белюкина в особом представлении не нуждаются. Его «Венчание на царство Михаила Федоровича» заставляет вспоминать о судьбах русских царей, а картины, объединяемые в Пушкинский цикл, — о судьбе гениев. Яркие портреты кисти Юрия Бирюкова, графика плакатиста Александра Ваганова, проникновенные картины Андрея Дареева, включая потрясающий портрет генерала Карбышева можно рассматривать до бесконечности.
На картинах, что собраны в альбоме, оживает сама история, причем так ярко, что поневоле хочется перечитать страницы учебников и восстановить в памяти яркие моменты прошлого. Книга-альбом многим откроет сочную живопись Андрея Дроздова («Подвиг Ивана Дребота. Прорыв линии Маннергейма»), очень разные по технике, но прекрасные полотна Алексея Евстигнеева и, кажется, пахнущие морем картины Олега Ездакова. Нет сомнений, что незабываемым будет впечатление от портрета Ольги Берггольц — «Голос надежды» Екатерины Камыниной. Поразит эмоциональным напряжением и «Знамя над Рейхстагом» Николая Колупаева, а также рвущее душу полотно «Донбасс. Одноклассники» Евгения Корнеева.
Любители истории получат удовольствие от созерцания «Битвы Пересвета с Челубеем» в живописном прочтении Николая Короткова. Сегодняшний день на войне, героические «Штурмовики» Ивана Крившинко и главный день в истории 20 века, отраженный на картине «Мы победили. Берлин. 1945» (автор — Василий Куракса) эхом отдаются в потрясающем полотне «Поединок» Ильи Лебедева и суровых военных буднях, изображенных Александром Левченковым. Оставляет след в душе глубокая живопись Полины Минеевой (какая она разная на полотне «Литье снарядов» и щемящей «Надежде»!). Масштабная «Операция “Багратион” и “Альпийский поход Суворова” Валерия Мокрушина воздают должное ярким событиям истории, а шаржи графика и плакаты Владимира Мочалова призывают вспомнить наше сегодня и недавнее вчера. Интереснейшие полотна Юрия Орлова, включая “Большую тройку”, изображенную на холсте “Завершая войну — строим мир”, вызывает грусть: коварны оказались наши союзники и их политические наследники… О многом говорит и трагический “Раскол русского мира” кисти Михаила Полетаева, и полотна Вячеслава Потогина.
Полотна-хроники.
Разнообразие художественных стилей «грековцев» не может не поражать. Детально выписанные работы Андрея Сибирского кажутся хроникой, как и полотна Егора Смирнова («На лисичанском блокпосту»). Замирает сердце и от полотен Екатерины Соловьевой «Женщины-снайперы» периода Великой Отечественной и «Начало войны».
Но Победа была и будет за нами! Это читается в работе «Салют над Москвой» Владимира Таутинева и трагическом, но величественном полотне «Победа. Поле Куликово» Сергея Трошина. Говорят об этом и яркие плакаты Александра Чеботарева. И портрет молодого Юрия Никулина на войне кисти Леонида Штрикмана трогает до слез…
Отдельная глава посвящена работам скульпторов студии. Тут творения современных ваятелей: эмоциональный скульптурный портрет Николая Жукова, выполненный Алексеем Игнатовым, великолепные работы Дмитрия Клавсуца. В альбоме представлены блистательные произведения светлой памяти Михаила Переяславца и гения передачи движения Людмилы Семикопенко (она автор уникального горельефа «Отечественная война 1812 года»). Запомнятся и самобытные скульптуры Алексея Чебаненко, украшающие Москву и парк «Патриот».
Словом, книга — уникальна, как и Студия имени Грекова. Читать ее и пересматривать работы можно до бесконечности. Очень рекомендую.