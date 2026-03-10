Ричмонд
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 114% из-за конфликта на Ближнем Востоке

9 марта цены на газ впервые за три года приблизились к 820 долларам.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост цен на газ в Европе. С конца февраля они поднялись на 114%, следует из данных лондонской биржи ICE.

До начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Израиля газовые котировки достигли ценового минимума в $382, это произошло 27 февраля. По состоянию на 9 марта цены на газ приблизились к $820, к этой цифре показатель подошёл впервые за три года.

Как Европа и Азия борются за поставки СПГ из-за войны на Ближнем Востоке, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE впервые с июня 2022 года превысила отметку 119 доллара за баррель.

При этом на Западе заявили о быстром росте спроса на нефть России на фоне иранского конфликта.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно сама уже сейчас отказаться от поставок газа в Европу. Российский лидер назвал такой шаг выгодным для РФ.

