Глава Ростовской области предложил создать экопатрули из-за серых возчиков мусора

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил привлекать казачество и полицию для борьбы с серыми возчиками мусора. Об этом глава региона рассказал по итогам оперативного совещания.
По словам донского главы, экологические патрули необходимы. Только в 2025 году в ходе рейдов минприроды выявили 190 нарушений и выписали штрафы на 1,3 млн рублей. Но проблема остается, несмотря на усилия и принятые меры.
— Обсудили с руководством ГУ МВД и минприроды региона усиление мер борьбы с серыми возчиками мусора. Буквально в выходные обратил внимание на очередные незаконные свалки на берегу реки Темерник — вблизи Иверского монастыря, — сообщил в соцсетях Юрий Слюсарь.
Губернатор поручил усилить муниципальный контроль и взаимодействие с правоохранителями, чтобы не допускать новых свалок.
