«Тоттенхэм» заменил вратаря в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Атлетико»

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб английского «Тоттенхэма» произвел замену вратаря по ходу первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико». Встреча проходит в Мадриде.
Замена произошла на 17-й минуте. При счете 3:0 в пользу «Атлетико» вместо Антонина Кински, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов за «Тоттенхэм», на поле вышел Гульельмо Викарио.
Кински является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и подмосковного «Сатурна» Антонина Кински-старшего, который становился бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.