Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде вечером 10 марта объявили угрозу атаки БПЛА

В Волгоградской области 10 марта объявили угрозу беспилотной опасности. Предупреждения о воздушной.

В Волгоградской области 10 марта объявили угрозу беспилотной опасности. Предупреждения о воздушной угрозе поступили на мобильные устройства жителей региона около 23:15 мск.

Специалисты единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендуют избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.

На текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше