В Волгограде вечером 10 марта объявили угрозу атаки БПЛА

В Волгоградской области 10 марта объявили угрозу беспилотной опасности. Предупреждения о воздушной угрозе поступили на мобильные устройства жителей региона около 23:15 мск.
Специалисты единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендуют избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.
На текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.
