МИД России заявил о содействии УНП ООН в борьбе с наркотиками в Центральной Азии

МИД сообщил, что РФ высоко оценивает усилия Управления ООН.

Источник: Комсомольская правда

МИД России оценил усилия Управления ООН по наркотикам и преступности. Москва будет содействовать этой деятельности в Центральной Азии. Так сказано в сообщении МИД РФ.

Утверждается, что Москва поддерживает опыт УНП по предотвращению потребления наркотиков в молодежной среде. 10 марта замглавы МИД Дмитрий Любинский принял участие в тематическом мероприятии на полях заседания на эту тему.

«Мероприятие было организовано региональным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) для Афганистана, Центральной Азии, Ирана и Пакистана при поддержке Российской Федерации, центральноазиатских стран и профильной секции УНП», — отмечается в материале.

Российская сторона, кроме того, подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить эскалацию на Ближнем Востоке. Документ содержит выражение обеспокоенности в связи с обострением военных действий.

