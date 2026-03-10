МИД России заявил о содействии УНП ООН в борьбе с наркотиками в Центральной Азии

Утверждается, что Москва поддерживает опыт УНП по предотвращению потребления наркотиков в молодежной среде. 10 марта замглавы МИД Дмитрий Любинский принял участие в тематическом мероприятии на полях заседания на эту тему.
«Мероприятие было организовано региональным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) для Афганистана, Центральной Азии, Ирана и Пакистана при поддержке Российской Федерации, центральноазиатских стран и профильной секции УНП», — отмечается в материале.
Российская сторона, кроме того, подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить эскалацию на Ближнем Востоке. Документ содержит выражение обеспокоенности в связи с обострением военных действий.