Чемпион России по прыжкам Сарновский покинул академию Плющенко

«Я искренне благодарен вам за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — написал Сарновский в обращении к тренерскому штабу академии Плющенко.