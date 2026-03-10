Ричмонд
Чемпион России по прыжкам Сарновский покинул академию Плющенко

Также об уходе объявила София Сарновская.

ТАСС, 10 марта. Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София покинули академию Евгения Плющенко. Об этом спортсмены сообщили в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я искренне благодарен вам за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — написал Сарновский в обращении к тренерскому штабу академии Плющенко.

«Хочу поделиться важным для меня решением. Настал тот момент, когда нужно менять что-то в жизни. Все, что достигнуто, достигнуто вместе с вами», — отметила 13-летняя Сарновская.

Сарновскому 18 лет. Он также является победителем финала юниорского Гран-при России прошлого сезона.