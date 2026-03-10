В Тегеране назвали число погибших от ударов США и Израиля: жертвами стали более тысячи мирных жителей

Совместная военная операция США и Израиля против Тегерана унесла жизни тысяч людей. Погибли 1,3 тысячи мирных жителей Ирана. Вашингтон и Тель-Авив «умышленно» бьют по густонаселенным районам. Так сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.