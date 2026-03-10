В Тегеране назвали число погибших от ударов США и Израиля: жертвами стали более тысячи мирных жителей

Он подчеркнул, что страны-агрессоры также наносят удары по критическим объектам. Постпред Ирана назвал преступления США и Израиля «ужасающими».
«Они привели к гибели более 1,3 тысячи мирных жителей», — указал Амир Саид Иравани.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о повреждении российского объекта в Иране. 8 марта из-за атак пострадало Генконсульство России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной, оповестила Мария Захарова.