СК подозревает главу округа Тверской области в получении 1,1 млн рублей взятки

Размер взятки составил 1,1 млн рублей, эти деньги Титову были переданы за возможность приобрести находящуюся в собственности округа недвижимость по заниженной стоимости и за покровительство при проведении сделок с объектами недвижимости. При получении денег Титова задержали сотрудники УФСБ, это произошло 10 марта.