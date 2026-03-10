Ричмонд
СК подозревает главу округа Тверской области в получении 1,1 млн рублей взятки

Чиновник Титов в Тверской области подозревается в коррупционном преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Осташковского округа Алексей Титова. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Осташковского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в релизе.

Размер взятки составил 1,1 млн рублей, эти деньги Титову были переданы за возможность приобрести находящуюся в собственности округа недвижимость по заниженной стоимости и за покровительство при проведении сделок с объектами недвижимости. При получении денег Титова задержали сотрудники УФСБ, это произошло 10 марта.

Ранее во Владивостоке двух чиновников задержали по подозрению в получении взятки.

В Батайске бывших сотрудников муниципальных учреждений также заподозрили сразу в нескольких эпизодах получения взяток. Возбуждены уголовные дела.

Рейтинг «самых богатых коррупционеров» 2025 года в России здесь на KP.RU. Они удивляют своим размахом.