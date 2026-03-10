В Хасавюрте семье пропавшего без вести участника СВО передали медаль «За отвагу»

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Глава дагестанского Хасавюрта Корголи Корголиев передал медаль «За отвагу» семье пропавшего без вести участника СВО Рамазана Халимова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В администрации Хасавюрта состоялась церемония передачи государственной награды родственнице военнослужащего Рамазана Халимова, пропавшего без вести в ходе проведения специальной военной операции. Медаль “За отвагу” передал глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Ранее Рамазан Халимов был удостоен медали Жукова за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.
Обращаясь к родственнице военнослужащего, Корголиев спросил о социально-бытовых проблемах семьи и заверил, что все вопросы будут решены в кратчайшие сроки.
«Рамазан Халимов с честью выполнял свой воинский долг. Мы надеемся на скорейшее прояснение его судьбы и будем делать все возможное, чтобы его семья чувствовала поддержку и внимание», — цитирует пресс-служба слова Корголиева.