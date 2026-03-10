Зеленского наградили главным орденом Европы

Президент Украины Владимир Зеленский удостоен главного ордена Европы «За заслуги», учрежденного Европейским парламентом. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.
Награду вручают впервые. Высшую степень — «Выдающийся член ордена» — также присудили экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и бывшему президенту Польши Леху Валенсе. Вторую степень («Почетный член ордена») получили президент Молдовы Майя Санду, госсекретарь Ватикана и экс-президент Финляндии.
В категории «Член ордена» наградили баскетболиста Янниса Адетокунбо, основателя World Central Kitchen Хосе Андреса и четырех участников группы U2, включая Боно. Торжественная церемония пройдет в мае, передает Politico.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 3 декабря, стал лауреатом российской юридической премии «Юрист года» в номинации «За особый вклад в развитие государства и права». Награда «Юрист года» является высшей юридической премией в стране, ее учредили в 2009 году.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 7 февраля сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения.