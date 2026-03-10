Ричмонд
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров

РИА Новости: в Госдуме предложили давать премии за поимку коррупционеров.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ввести премии для силовиков, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества, что обеспечит значительные поступления в казну.

«Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии», — считает Шеремет.

Кроме того, по его словам, силовики, работающие в антикоррупционной сфере, должны получать достойную зарплату, чтобы не было «желания поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов», которые захотят их подкупить или склонить на свою сторону.