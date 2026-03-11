Что можно и нельзя делать в день Порфирия Позднего 11 марта на Птичий день

Православная церковь 11 марта вспоминает святого Порфирия. В народе принято отмечать день Порфирия Позднего. Однако существует еще одно название — Птичий день. Оно связано с тем, что птицы, которые уже вернулись из теплых краев, начинают активно вить гнезда.
Что нельзя делать 11 марта.
Под запретом переедание. Предки верили, что оно может грозить затяжной болезнью живота. Молодым людям 11 марта не стоит знакомиться с девушками. Кроме того, не следует злоупотреблять алкоголем и весельем. Считается, что можно привлечь внимание темных сил.
Что можно делать 11 марта.
По традиции, 11 марта было принято ходить на рыбалку. Но первую рыбу отдавали кошке, чтобы не отвернулась удача.
Согласно приметам, прилетевшие грачи предсказывают холодное лето. В том случае, если 11 марта нет снега, то ожидаются снегопады в ближайшее время.
