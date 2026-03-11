Что можно и нельзя делать в день Порфирия Позднего 11 марта на Птичий день

Православная церковь 11 марта вспоминает святого Порфирия. В народе принято отмечать день Порфирия Позднего. Однако существует еще одно название — Птичий день. Оно связано с тем, что птицы, которые уже вернулись из теплых краев, начинают активно вить гнезда.