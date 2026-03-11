Что можно, а что нельзя делать 11 марта в День Порфирия Позднего

По народному календарю 11 марта отмечается память святителя Порфирия Газского. На Руси этот день прозвали Порфирий Поздний или Перезимник. Считалось, что зима окончательно сдает позиции, но весна может быть обманчивой: тепло часто сменяется холодами, потому к советам предков стоило прислушиваться особо внимательно.
Что можно делать 11 марта.
Чтобы привлечь в дом удачу, благополучие и здоровье, в этот день наши предки следовали таким правилам:
Подкормить птиц. Если пернатые уже вернулись из теплых стран, их обязательно нужно угостить. Это считается предвестником достатка и хорошего урожая. Заняться уборкой. Самое время провести генеральную уборку: очистить углы, вымести сор. Считается, что это освобождает пространство от негативной энергии, накопленной за зиму. Сходить на рыбалку. День обещает богатый улов. Чтобы удача не отвернулась, первую пойманную рыбу обязательно нужно отдать коту. Начинать посевные работы. Можно ремонтировать инвентарь и сажать рассаду — растения будут стойкими к болезням и заморозкам. Умыться талой водой. До восхода солнца нужно умыться водой, в которой полежала серебряная монета. Это сулит здоровье и сохраняет молодость.
Что нельзя делать 11 марта.
С днем Порфирия Позднего связано множество строгих запретов. Нарушение некоторых из них, по поверьям, могло привести к серьезным проблемам.
Стричь волосы. Это плохая примета: волосы после стрижки будут плохо расти и начнут выпадать. Заниматься рукоделием. Нельзя шить, вышивать или вязать. Считается, что узлы на нитках запутывают судьбу, притягивают беды и денежные трудности («можно беду пришить»).Оставлять грязную посуду на столе. Это может разозлить домового. Рассерженный дух начнет пакостить и создавать в доме неприятности. Давать деньги в долг. Существует поверье, что после этого сам можешь на три года остаться в нужде. Плевать в реку или ругаться возле воды. Это делает человека уязвимым для болезней, а по некоторым поверьям, может даже лишить голоса. Шумно веселиться. Громкие песни и танцы под запретом — так можно привлечь нечистую силу. Знакомиться мужчинам с женщинами. В этот день, по поверьям, в красивую девушку могла вселиться кикимора, которая способна очаровать парня и лишить его сил. Сажать вербу и ломать ее ветки. Это сулит большое горе. Однако сухие ветки можно использовать: считалось, что если дотронуться сухой веткой до бородавки, она исчезнет. Хвастаться украшениями. Скромность в этот день была главным правилом — излишняя гордость притягивает зло.
Приметы о погоде 11 марта.
Наблюдая за природой в этот день, люди составляли прогнозы на ближайшее время и лето:
Метель или снегопад — снег растает не скоро, еще будут морозы. Весь снег уже растаял — жди заморозков. Воробьи собираются в стайки — к ясной и солнечной погоде. Голуби прячутся под крышу — к похолоданию. Вороны кружат в небе — к оттепели. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. Ясное звездное небо — к жаркому и засушливому лету.
Геомагнитный прогноз: Специалисты обещают 11 марта 2026 года слабую магнитную бурю силой в 3 балла. Метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.
Именины 11 марта отмечают: Иван, Николай, Петр, Сергей, Ян и Анна.
Кто такой Порфирий Газский.
Когда мы слышим имя Порфирий Газский, перед нами возникает фигура человека, чья жизнь стала мостом между уходящей античностью и формирующимся византийским миром. Это был не просто святой, живший на рубеже IV и V веков. Это был человек удивительной силы духа, прошедший путь от юноши, ищущего уединения в пустыне, до влиятельного епископа, который в одиночку противостоял целому городу, чтобы изменить его судьбу. История Порфирия Газского — это захватывающее повествование о вере, терпении и чудесах, которое через тысячелетия доносит до нас голос эпохи великих перемен.
Итак, чтобы понять, кем же был этот человек, нам нужно перенестись в середину IV века нашей эры, а именно около 346 года, когда в Фессалониках, крупном городе Византийской империи, родился мальчик, нареченный Порфирием. Сама Фессалоника была местом удивительного смешения культур — здесь встречались греческие традиции, римское право и восточные влияния. В такой среде предстояло сформироваться характеру будущего святителя.
Родители Порфирия были людьми состоятельными и благочестивыми. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в его судьбе, поскольку дало ему не только хорошее образование, но и свободу выбора жизненного пути. С ранних лет он проявлял незаурядные способности к наукам и, что более важно, глубокую духовную чуткость. Мирская суета с ее погоней за богатством и почестями не привлекала юношу. Его душа стремилась к познанию высших истин, которые он находил в Священном Писании и молитве.
Это внутреннее горение привело Порфирия к решению, которое полностью изменило его жизнь. В возрасте около двадцати пяти лет, раздав значительную часть своего наследства бедным, он покинул родной дом и отправился в Египет. Этот шаг был не просто побегом от комфорта, а осознанным выбором пути аскета, стремлением к духовному совершенству через отказ от всего земного. Выбор Египта не случаен — именно здесь, в пустынях, сформировалось монашество, и слава о великих египетских отцах-пустынниках гремела по всей империи.
На пути к вере: египетская пустыня и Иерусалим.
Прибыв в Египет, Порфирий нашел именно то, что искал. Он поселился на горе Нитрийской, одном из центров египетского монашества. Это место представляло собой удивительное сообщество людей, добровольно отказавшихся от благ цивилизации ради молитвы и покаяния. Здесь царили суровые законы: скудная пища, многочасовые бдения, тяжелый физический труд и постоянная внутренняя борьба со своими страстями. Но именно в такой обстановке закалялся дух Порфирия.
Пять лет он провел в полном послушании, изучая не только внешние правила монашеской жизни, но и ее внутреннюю суть — искусство непрестанной молитвы и борьбы с помыслами. За эти годы он настолько преуспел в добродетелях, что снискал уважение всей братии. Однако, несмотря на любовь к пустынному безмолвию, в его душе зрело другое желание — поклониться тем местам, где проходила земная жизнь Спасителя.
Оставив Египет, Порфирий направился в Иерусалим. Святая земля произвела на него неизгладимое впечатление. Возможность пройти по стопам Христа, прикоснуться к святыням стала для него величайшей наградой за годы аскетических подвигов. В Иерусалиме он принял окончательное решение остаться здесь навсегда. Он поселился в пещере и вскоре принял сан пресвитера. Ему доверили хранение Честного Древа Креста Господня и всей церковной утвари — это была большая честь и огромная ответственность.
Именно в Иерусалиме произошло событие, круто изменившее его судьбу. К тому времени здоровье Порфирия, подорванное суровым климатом и многолетними лишениями, сильно пошатнулось. Он был настолько слаб, что не мог двигаться без посторонней помощи. Болезнь казалась смертельной. И вот однажды ночью, в минуту крайнего отчаяния, когда он лежал в забытьи, ему явился Сам Христос. Спаситель сошел с Креста и сказал: «Прими это Древо и блюди себя». После видения Порфирий почувствовал себя совершенно здоровым. Это чудо стало поворотным моментом, укрепив его веру до такой степени, что он был готов принять любые испытания, которые уготовит ему Провидение.
Газа: вызов, изменивший все.
Следующий этап жизни Порфирия связан с городом, который стал делом всей его жизни, — Газой. В то время Газа была крупным торговым центром на пути из Египта в Сирию. Но была у этого города и другая, менее привлекательная черта. Газа оставалась оплотом язычества. Здесь процветали культы античных богов, главным из которых был Марнас, местное божество, отождествлявшееся с Зевсом. Храм Марнаса (Марнейон) был сердцем города, его богатство и влияние были колоссальными. Христианская община в Газе была крошечной, бедной и подвергалась постоянным притеснениям со стороны языческого большинства.
В 395 году скончался епископ Газы, и христиане города, зная о праведной жизни Порфирия, обратились к митрополиту с просьбой рукоположить его. Порфирий, узнав об этом, пришел в ужас. Он прекрасно понимал, куда его отправляют. Идти в Газу означало идти на верную смерть или, как минимум, на бесконечные унижения. Он пытался отказаться, но воля церковного руководства была непреклонна. Так, сирийский отшельник, проведший годы в безмолвии пустыни, стал епископом самого враждебного христианству города империи.
Прибытие Порфирия в Газу оказалось именно таким, каким он его себе и представлял. Встретили его не с почетом, а с насмешками и угрозами. Едва он вошел в городские ворота, как на него обрушился шквал оскорблений. Язычники кричали, что город не потерпит христианского епископа. Ему негде было жить, негде служить — христианская церковь находилась за городскими стенами и была больше похожа на сарай.
Первые годы служения стали для Порфирия настоящим испытанием на прочность. Язычники пользовались любой возможностью, чтобы досадить епископу. Они бросали в него камни на улицах, перекрывали дорогу, когда он шел к церкви, плевали в его сторону, стоило ему появиться на рынке. Зимой, во время сильных дождей, они специально открывали шлюзы, чтобы потоки воды смывали христианские дома и затопляли церковь. Началась засуха, и языческие жрецы тут же обвинили в бедах города христианского епископа. Толпа собиралась его убить, и Порфирию пришлось скрываться. Но он не роптал. Он видел в этом свой крест и продолжал молиться, поддерживая свою маленькую паству.
Путь к чуду: сила веры и императорский указ.
Порфирий понимал, что своими силами справиться с языческой мощью Газы невозможно. Ему нужна была поддержка, и он отправился в Константинополь, столицу империи. Целью его было добиться от императора Аркадия указа о закрытии языческих храмов. Однако при дворе его ждало разочарование. Император, находившийся под влиянием своей супруги Евдоксии, благоволившей христианам, тем не менее не решался на столь радикальные меры в таком крупном городе, как Газа. Все просьбы Порфирия оставались без ответа.
Но случилось невероятное. У императрицы Евдоксии наступили тяжелые роды, и жизнь ее и ребенка была под угрозой. Порфирий, находившийся в столице, вместе с Иоанном Златоустом (великим Константинопольским патриархом) стал усердно молиться о здравии императрицы. Он послал ей весть, что если она попросит мужа исполнить его просьбу, то Господь дарует ей благополучное разрешение от бремени.
И случилось чудо. Императрица выздоровела и родила здорового ребенка. Обрадованная Евдоксия упросила мужа выполнить требование Порфирия. Император Аркадий издал указ, который навсегда изменил судьбу Газы: все языческие капища в городе повелевалось закрыть, а храм Марнаса — главный символ язычества — разрушить. Однако была одна деталь: император, опасаясь народного гнева, запретил применять военную силу. Епископ должен был действовать сам.
Когда Порфирий с указом вернулся в Газу, язычники, конечно, не собирались подчиняться. Тогда произошло второе чудо, не менее впечатляющее. Епископ собрал всех христиан и вышел к знаменитому храму Марнаса. Толпа язычников, вооруженная палками и камнями, преградила им путь, готовая к кровавой расправе. И в этот момент семилетний мальчик, находившийся в толпе христиан, вдруг громко произнес: «Жена да блюдет сие место, ибо оно будет пусто». Эти странные слова привели язычников в замешательство. Воспользовавшись заминкой, христиане устремились к храму.
То, что случилось дальше, местные жители не могли объяснить иначе как божественным вмешательством. Стоило христианам приблизиться к дверям Марнейона, как статуи языческих богов внутри храма с грохотом попадали и разбились вдребезги. А затем внезапно обрушилась и часть стены. Увидев это, толпа язычников в ужасе разбежалась, решив, что небеса ополчились против них.
Разрушение храма Марнаса стало поворотным моментом в истории Газы. На его месте Порфирий заложил величественную христианскую церковь, которая строилась целых пять лет. Это было зримое свидетельство победы христианства.
Наследие святителя.
После разрушения Марнейона жизнь Порфирия изменилась, но не стала легче. Предстояла колоссальная работа по обращению язычников, многие из которых продолжали тайно поклоняться старым богам. Однако авторитет епископа после чудесных событий вырос неимоверно. Он не мстил своим бывшим гонителям, а с терпением и любовью наставлял их в вере. Благодаря его кротости, мудрости и многочисленным чудесам исцелений, которые приписывали его молитвам, тысячи жителей Газы и окрестностей приняли крещение.
Порфирий Газский управлял своей епархией до самой смерти, последовавшей в 420 году. Он прожил долгую, полную лишений, но невероятно плодотворную жизнь. Ему удалось совершить, казалось бы, невозможное — превратить оплот язычества в один из центров христианства. Он не был воином, не был политиком. Он был пастырем, чья сила заключалась в вере, смирении и чудесах, которые подтверждали истинность его слов.
Сегодня, вспоминая имя Порфирия Газского, мы говорим не просто о святом древней церкви. Мы говорим о человеке, который показал, что даже перед лицом враждебного большинства, даже в самой безнадежной ситуации, вера и терпение способны творить настоящие чудеса. Его жизнь учит нас тому, что настоящие перемены начинаются не с насилия и принуждения, а с внутренней силы, способной противостоять злу без оружия, вооруженной лишь молитвой и любовью. История Порфирия остается актуальной и сегодня, напоминая о ценности человеческого духа и силе убеждения, перед которой отступают даже стены.
