Что можно, а что нельзя делать 11 марта в День Порфирия Позднего

Стричь волосы. Это плохая примета: волосы после стрижки будут плохо расти и начнут выпадать. Заниматься рукоделием. Нельзя шить, вышивать или вязать. Считается, что узлы на нитках запутывают судьбу, притягивают беды и денежные трудности («можно беду пришить»).Оставлять грязную посуду на столе. Это может разозлить домового. Рассерженный дух начнет пакостить и создавать в доме неприятности. Давать деньги в долг. Существует поверье, что после этого сам можешь на три года остаться в нужде. Плевать в реку или ругаться возле воды. Это делает человека уязвимым для болезней, а по некоторым поверьям, может даже лишить голоса. Шумно веселиться. Громкие песни и танцы под запретом — так можно привлечь нечистую силу. Знакомиться мужчинам с женщинами. В этот день, по поверьям, в красивую девушку могла вселиться кикимора, которая способна очаровать парня и лишить его сил. Сажать вербу и ломать ее ветки. Это сулит большое горе. Однако сухие ветки можно использовать: считалось, что если дотронуться сухой веткой до бородавки, она исчезнет. Хвастаться украшениями. Скромность в этот день была главным правилом — излишняя гордость притягивает зло.