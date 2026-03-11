Сказочно — сделано: «Царевна-лягушка 2» победила Сарика Андреасяна

Новый лидер российского проката «Царевна‑лягушка 2» стартовала с 203 млн рублей и сместила с первой строчки «Сказку о царе Салтане». Картина, державшаяся на вершине четыре недели, опустилась на второе место с результатом 190 млн рублей. Среди других хитов уикенда — комедийный альманах «Тюльпаны». Несмотря на яркие новинки, посещаемость кинотеатров в мартовские праздники упала на полмиллиона зрителей относительно февральских выходных. Подробности — в материале «Известий».
Проиграл ли на самом деле Сарик Андреасян?
«Царевна-лягушка 2» сделала то, что никому не удавалось четыре недели подряд: вырвала первенство у «Сказки о царе Салтане». Это получилось не без труда. Более того, в каком-то смысле можно считать победу пирровой. Достаточно проанализировать цифры, опубликованные в открытой базе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, чтобы убедиться в этом.
Фото: кинокомпания «Наше кино’Кадр из фильма “Царевна-лягушка 2”.
Разрыв между сборами двух фильмов незначительный, меньше 10%. У «Царевны-лягушки 2» 203 млн рублей, у «Сказки о царе Салтане» — 190 млн рублей. Но ведь у «Царевны» это премьерный уикенд, а у фильма Сарика Андреасяна уже четвертый, он месяц в прокате. На этом фоне победа не кажется разгромом, скорее наоборот. Причем кинотеатры как раз очень надеялись на большой успех «Царевны», они в эти выходные отдали ей почти в два раза больше сеансов, чем «Сказке». Но в итоге каждый сеанс последней собирал 13 тыс. рублей в среднем, а «Царевна» даже до 8 тыс. не добралась. Собственно, и в средней посещаемости одного показа соотношение примерно то же: 29 зрителей у экранизации «Сказки» Пушкина, 18 — у «Царевны».
Получается, что первое место в топе российской кассы у «Царевны» чисто символическое. По главным показателям она проиграла, и довольно серьезно. В этом смысле интересно увидеть, что будет происходить в следующие выходные. Тут сценария два. Либо у включится положительный «сарафан», и тогда люди подтянутся. Либо кинотеатры срочно начнут ставить другое кино, чтобы выправить положение. Ведь низкие сборы «Царевны» — это удар по всему прокату. В февральские длинные выходные было продано 2,8 млн билетов, а сейчас всего 2,3 млн. А в середине февраля в самый обычный уикенд «Сказка о царе Салтане» заработала на старте 671 млн рублей, в три с лишним раза больше, чем сейчас «Царевна».
Фото: кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Сказка о царе Салтане».
— Посещаемость кинотеатров в эти февральские праздники была значительно выше, чем за тот же период 2025 года, то же можно сказать и о мартовских праздниках, — отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — В феврале роль генератора кассы играла «Сказка о царе Салтане». За месяц проката сборы начали уменьшаться, а в мартовский праздничный уикенд не нашлось сопоставимых по масштабу проектов, которые единолично смогли бы привлечь в кинотеатры огромную аудиторию и показать настолько же впечатляющий результат. Высокая ставка была на сиквел «Царевны-лягушки», но и тут часть кассы отнял проект Сарика Андреасяна.
Что касается «Сказки о царе Салтане», то у релиза дела идут феноменально хорошо. Уже было сказано о высокой посещаемости в этот уикенд, но стоит еще добавить, что она лучшая среди всех показов, не считая параллельные голливудские сеансы. Сейчас у фильма сборы более 1,9 млрд рублей, значит, в ближайшие дни он преодолеет порог в 2 млрд и двинется дальше, пусть и не так уверенно, как в свой первый месяц.
Заканчивается I квартал года, и уже сейчас в общем топ-5 российской кассы два релиза сняты Сариком Андреасяном — «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино», причем последний вышел в новогодние каникулы и заработал 2,4 млрд рублей, сумму, сопоставимую с той, которую комфортно, без мощных конкурентов, режиссер собрал за февраль-март «Сказкой». Всё это заставляет отбросить скепсис и серьезно отнестись к его экранизации «Войны и мира», которая выйдет через год — и тоже не в новогодние каникулы, а практически в даты выхода «Сказки». Уже сейчас весь Рунет увлеченно обсуждает актерский ансамбль картины, а сборы последних двух релизов доказывают, что Андреасян наладил контакт с аудиторией. Россия хочет смотреть именно его кино и предпочитает его любому другому. «Война и мир» может стать еще одной сенсацией.
Комедиям было не до смеха.
Пока сказки сражались за место в сердцах семейной аудитории, рядом шла еще одна битва, поменьше, но тоже серьезная. Битва российских комедий, выпущенных к 8 Марта. Победила в ней «Новая теща», у нее 170 млн рублей и третье место в кассе уикенда. Вполне достойно сработали комедии «К себе нежно», 5-е место, 71 млн рублей, и совсем чуть-чуть отставший от нее альманах «Тюльпаны» с плеядой российских медийных звезд и концепцией как у «Ёлок». У него 67 млн рублей и 6-е место, но в топ-5 новинок фильм попал. Остальные ленты в прокате не дошли до порога в 50 млн рублей.
Фото: кинокомпания ТЕМПКадр из фильма «Новая теща».
На четвертом месте российского бокс-офиса американский ироничный триллер «Наследник», у него 91 млн рублей. Он явно метил на лавры медленно уходящей из топа «Горничной», но потенциал у этого релиза гораздо ниже. Даже без явных конкурентов он сработал слабее: «Горничная» на старте даже за обычный уикенд в середине января заработала 136 млн рублей, а сейчас ее общая касса приближается к 1,4 млрд. Прокатчик у двух релизов один, «Вольга», но, как известно, компания провела большие перестановки — и это сразу сказалось на «успеваемости», причем даже относительный успех «Наследника» во многом определен той частью команды, которая покинула «Вольгу». Что будет дальше с одним из главных российских дистрибьюторов (до сих пор) — одна из главных интриг этого года в российском кинопрокате.