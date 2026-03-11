Сказочно — сделано: «Царевна-лягушка 2» победила Сарика Андреасяна

Разрыв между сборами двух фильмов незначительный, меньше 10%. У «Царевны-лягушки 2» 203 млн рублей, у «Сказки о царе Салтане» — 190 млн рублей. Но ведь у «Царевны» это премьерный уикенд, а у фильма Сарика Андреасяна уже четвертый, он месяц в прокате. На этом фоне победа не кажется разгромом, скорее наоборот. Причем кинотеатры как раз очень надеялись на большой успех «Царевны», они в эти выходные отдали ей почти в два раза больше сеансов, чем «Сказке». Но в итоге каждый сеанс последней собирал 13 тыс. рублей в среднем, а «Царевна» даже до 8 тыс. не добралась. Собственно, и в средней посещаемости одного показа соотношение примерно то же: 29 зрителей у экранизации «Сказки» Пушкина, 18 — у «Царевны».