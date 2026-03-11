«Хочу открыть свой камерный зал в Москве и устраивать квартирники»

— Это было после Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева, где я была участницей, а он — в жюри. После оглашения итогов я решила, что у каждого члена жюри спрошу, что мне нужно для будущего самосовершенствования. И вот я подошла к нему, а он сказал весьма неожиданную вещь. «Тебе просто надо поиграть на исторических органах, “понюхать” их. У каждого органа есть свой запах». С тех пор мы стали общаться. И так сложилось, что я получила стипендию от Министерства культуры Японии и смогла поучиться в Северной Голландии. Там я действительно старалась в первую очередь играть на разных органах. Инструмент для органиста — это настоящий учитель, ведь все они разные.