Открылся прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

Определение победителей будет происходить в несколько этапов. 17 апреля лонг-лист номинантов будет опубликован на сайте премии. Тогда же откроется голосование, во время которого участники ЦИПР будут голосовать за проекты, представленные в 12 номинациях. К 24 апреля будет составлен шорт-лист. До 8 мая жюри, в состав которого войдут руководители госструктур, курирующих развитие цифровых технологий, представители профильных ассоциаций и НКО, будут выбирать победителей в каждой номинации.