Открылся прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

Организаторы премии ЦИПР Диджитал-2026 объявили о старте прима заявок. Ежегодная деловая премия в области цифровых технологий традиционно пройдет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Лучшие проекты выберет конкурсное жюри, состоящее из лидеров отрасли и ключевых экспертов в сфере ИТ.
Прием заявок будет открыт до 10 апреля. Принять участие в конкурсе могут частные специалисты, представители бизнеса, государственные компании, ведомства, государственные структуры и регионы, которые занимаются разработкой цифровых продуктов и сервисов, а также реализуют проекты в области экономики данных.
В этом году премия ЦИПР Диджитал принимает заявки в 12 номинациях. Номинация «Здоровье нации» отметит лучший проект по цифровизации медицины. «Промышленный масштаб» наградит самый амбициозный проект комплексной цифровизации крупного промышленного предприятия. В номинации «Цифровое преОбразование» будет выбран лучший проект в сфере образования или корпоративного обучения. «Умный транспорт» — номинация, в которой будут представлены лучшие проекты по автоматизации управления грузоперевозками.
Проекты в сфере энергетики будут бороться за победу в номинации «Цифровая энергия», лучшие цифровые сервисы в городском хозяйстве — в номинации «Городские решения». Номинация «Зелёная цифра» отметит лучшие экологические проекты, ее партнером выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
В номинации «Лучший финтех-проект» будет награжден лучший проект по цифровизации финансовых операций в B2B-секторе. «Лучшая цифровая платформа» — номинация, в которой отметят создателей ведущих онлайн-платформ, предназначенных для управления промышленными и производственными процессами, торговлей, услугами.
Лучший руководитель технологической компании получит премию в номинации «Лидер цифровой трансформации». Ведущие проекты в области практического применения искусственного интеллекта выберут в номинации «Лучшее применение ИИ». А лучший проект в сфере информационной безопасности будет отмечен в номинации «Легенды инфобеза».
Для того, чтобы представить свой проект в одной из номинаций, необходимо пройти регистрацию на конференцию ЦИПР и подать заявку на сайте премии.
Определение победителей будет происходить в несколько этапов. 17 апреля лонг-лист номинантов будет опубликован на сайте премии. Тогда же откроется голосование, во время которого участники ЦИПР будут голосовать за проекты, представленные в 12 номинациях. К 24 апреля будет составлен шорт-лист. До 8 мая жюри, в состав которого войдут руководители госструктур, курирующих развитие цифровых технологий, представители профильных ассоциаций и НКО, будут выбирать победителей в каждой номинации.
Торжественная церемония награждения лучших проектов пройдет в Нижнем Новгороде во время конференции ЦИПР.
Премия ЦИПР Диджитал проводится с 2021 года. Ежегодно она проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга РФ, Минприроды РФ, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации РУССОФТ. За минувшие годы ее участниками стали более тысячи организаций из 60 регионов нашей страны. Лауреатами премии являются ведущие ИТ-компании, корпорации, госструктуры и лучшие специалисты в сфере цифровых разработок.