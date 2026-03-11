Календарь на 11 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Порфирий жил в конце IV — начале V века, он был выдающимся епископом и проповедником, который многое сделал для распространения христианства на территории современной Палестины. Он родился в Греции, в городе Фессалоники, в богатой семье. В молодости ушел в Египет, где стал монахом, позже перебрался в Иерусалим. Со временем Порфирия назначили архиепископом в город Газу. Почти все жители там были язычниками. Но в то время случилась сильная засуха, Святитель обошел с крестным ходом весь город, после чего начался долгожданный дождь. Увидев это чудо, горожане прониклись христианской верой и приняли крещение. Так Газа постепенно стала христианским городом. Порфирий управлял епархией 25 лет и умер в 420 году.