В Калининграде установят 19 жёлтых мигающих светофоров

перекрёсток ул. Жиленкова и Т. Кабилова; ул. В. Фермора, 1; ул. Горького, 66; ул. Каштановая аллея, 143; ул. Красная, 105; ул. С. Разина, 35; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 17; ул. Зелёная, 45; ул. Герцена, 35; ул. Озёрная, 33; ул. Озёрная, 35в; перекрёсток ул. Лесной и Молодёжной; ул. Артиллерийская, 39; ул. Куйбышева, 19 (со стороны пер. Майский); ул. Куйбышева, 29 (со стороны пер. Майский); перекрёсток ул. Аксакова и Свердловав; перекрёсток ул. Пионерская — пер. Грига — ул. Грига; ул. Еловая аллея, 14.