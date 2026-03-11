Ричмонд
Народный календарь. Почему на Евдокию Весновку, 14 марта, нужно думать об урожае

Верующие 14 марта чтут память Евдокии Илиопольской. Она вела неправедную жизнь, торгуя своей красотой и принимая состоятельных мужчин. Однажды ночью Евдокия, услышав молебное пение соседа, осознала, насколько она загрязнила свою душу. Несколько дней женщина молилась, постилась и каялась, после чего решила креститься. Затем она раздала все свое имущество бедным и ушла в монастырь.

Евдокия получила дар исцеления и даже воскрешения людей: согласно Житию, известно о трех случаях совершенного ею чуда. Сила ее молитвы заставляла язычников обращаться в христианство.

В народе в этот день было принято встречать весну. 14 марта женщины и дети залезали на крыши амбаров или на пригорки и пели: «Весна-красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!». В народе эту дату прозвали Евдокией Весновкой или Евдокией Свистуньей (такое прозвище связано с тем, что в этот день обычно дули и свистели ветры).

Кроме того, 14 марта земледельцы задумывались об урожае и подыскивали работников, так как именно в эту дату заканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние. К тому же в эту дату нельзя строить планы и просчитывать те или иные дела: все задуманное может не осуществиться.

Приметы погоды.

Грачи прилетели — снег растает уже скоро, но лето будет дождливым.

Метель идет — год будет холодным.

Капель — лето будет жарким.

Много талой воды — будет большое количество меда.

Именины отмечают: Евдокия, Тривимий, Маркелл, Ольга, Петр, Александр, Александра, Анна, Антонина, Антоний, Василий, Иван, Мартирий, Нестор, Матрона, Вениамин, Дарья, Домнина, Михаил, Надежда.