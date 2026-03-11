Ричмонд
МИД РФ опубликовал фото генконсульства в иранском Исфахане после удара

Российское генконсульство пострадало при обстреле администрации губернатора провинции.

Источник: Комсомольская правда

МИД России опубликовал фото повреждений, которые получило расположенное в иранском городе Исфахане российское Генконсульство. Инцидент произошёл в воскресенье 8 марта, здание генконсульства пострадало при обстреле находящейся неподалёку администрации губернатора одноимённой провинции.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В российском дипломатическом ведомстве назвали нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением базовых документов международного права.

«Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», — сказано в заявлении МИД.

Тем временем ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения после ракетного удара.

Также сообщалось, что четыре иранских дипломата погибли при атаке Израиля по Бейруту.

Накануне министр войны США Хегсет заявил, что послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам Вашингтона.

