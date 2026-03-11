МИД РФ опубликовал фото генконсульства в иранском Исфахане после удара

МИД России опубликовал фото повреждений, которые получило расположенное в иранском городе Исфахане российское Генконсульство. Инцидент произошёл в воскресенье 8 марта, здание генконсульства пострадало при обстреле находящейся неподалёку администрации губернатора одноимённой провинции.
«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В российском дипломатическом ведомстве назвали нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением базовых документов международного права.
«Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», — сказано в заявлении МИД.
Тем временем ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения после ракетного удара.
Также сообщалось, что четыре иранских дипломата погибли при атаке Израиля по Бейруту.