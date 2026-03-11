Киевский режим нанес удар по гражданскому населению в Брянске. Боевики ВСУ сделали это преднамеренно. Так заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Секретариат ООН будет уведомлен о нанесенном ударе. Всего в Брянске погибло шесть человек, около 40 пострадали.
«Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей… Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся», — прокомментировала Мария Захарова.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал удар по Брянску попыткой Украины привлечь к себе внимание. Он отметил, что украинские власти пытаются вернуть утраченное внимание Запада. Они «отвлеклись» на события на Ближнем Востоке.