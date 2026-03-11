«Не может этого не видеть»: Захарова прокомментировала удар ВСУ по Брянску

«Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей… Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся», — прокомментировала Мария Захарова.