С 1 апреля начнётся ценовая аномалия на вторичном рынке. Сколько будут стоить квартиры

— Повышенный спрос на новостройки в конце декабря 2025-го и в январе 2026 года вымыл спрос будущих периодов на покупку недвижимости, что повлияло в том числе и на рынок вторичной недвижимости. Этой весной он, вероятно, немного просядет. Также в этот период традиционно растёт количество предложений. Как результат — более жёсткая конкуренция. Чтобы реализовать лоты, продавцы будут вынуждены корректировать цены вниз на 1−3%. То есть те, кто давно выставил на продажу квартиры, начнут предлагать точечные выгодные варианты, — рассказала основатель компании Pinigina Consulting Светлана Пинигина.