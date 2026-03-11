Спасатели продолжают эвакуировать людей из снежных заносов

Целиноградские спасатели также дважды выезжали на вызовы. Из снежных перемётов эвакуированы 8 человек, из них один ребёнок. В Ерейментауском районе в степи пропал мужчина, который отправился на поиски скота. Следуя к месту проведения поисково-спасательных работ, спасатели по пути эвакуировали 7 человек из автомобиля, застрявшего в снежном перемёте. Вскоре пропавший мужчина был найден и доставлен по месту жительства. Эвакуированные также были доставлены в пункт обогрева.