Спасатели продолжают эвакуировать людей из снежных заносов

Сорок шесть человек в Акмолинской области доставлены в пункты обогрева.

Источник: Baigenews

В Акмолинской области спасатели МЧС эвакуировали 46 человек из снежных заносов, передает BAQ.kz.

Непогода продолжает бушевать. В нескольких районах региона сотрудники ДЧС провели аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы. В шести километрах от села Ушсарт Коргалжынского района из автомобилей, застрявших в снежных перемётах, спасатели эвакуировали 6 человек. Эвакуированные были размещены в пункте обогрева.

«Аршалынским спасателям пришлось проводить эвакуацию дважды. В первом случае помощь потребовалась пассажирам школьного автобуса. В автотранспорте, застрявшем в снежном перемёте, находились 13 человек, из них 6 детей. Все они были доставлены по месту жительства в село Бирсуат. Во втором случае спасатели эвакуировали 11 человек, из них 3 детей, вблизи села Ижевское. Все люди были размещены в пункте обогрева», — рассказали в сообщении службы 112.

Целиноградские спасатели также дважды выезжали на вызовы. Из снежных перемётов эвакуированы 8 человек, из них один ребёнок. В Ерейментауском районе в степи пропал мужчина, который отправился на поиски скота. Следуя к месту проведения поисково-спасательных работ, спасатели по пути эвакуировали 7 человек из автомобиля, застрявшего в снежном перемёте. Вскоре пропавший мужчина был найден и доставлен по месту жительства. Эвакуированные также были доставлены в пункт обогрева.