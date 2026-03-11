Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России

Как рассказали в пресс-службе, с начала 2026 года в 19 регионах РФ зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей — в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым.