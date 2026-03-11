Ричмонд
Роспотребнадзор назвал сроки начала сезона активности клещей в России

Роспотребнадзор: сезон активности клещей в России начнется в конце марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сезон активности клещей в России начнется в третьей декаде марта, а пик их активности придется на период с конца мая до середины июня, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Начало активности клещей в России ожидается в третьей декаде марта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте России он наступает по-разному.

Как рассказали в пресс-службе, с начала 2026 года в 19 регионах РФ зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей — в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым.

Кроме того, в РФ эндемичными по клещевому энцефалиту являются 49 регионов. В группу высокого эпидемиологического риска на основе анализа заболеваемости включены 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края, добавили в ведомстве.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
