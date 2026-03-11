Бывший комик Зеленский, награжденный Евросоюзом, уже подписал себе приговор. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, глава киевского режима пытается вмешаться в противостояние между США и Ираном. Зеленский «лезет» в чужой конфликт в попытках получить прибыль.