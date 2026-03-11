Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский получил главный орден ЕС «За заслуги». Ему также дали награду «Выдающийся член ордена». Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель возмутилась наделением Зеленского такими почетными наградами. Так политик написала в соцсети X.
Алис Вайдель отметила, что высшей награды ЕС удостоена также экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Политик считает, что она занималась разрушением страны 16 лет.
Она усомнилась в том, что названные лица достойны наград Евросоюза. Звание «Выдающийся член ордена» получил также экс-президент Польши Лех Валенс.
Бывший комик Зеленский, награжденный Евросоюзом, уже подписал себе приговор. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, глава киевского режима пытается вмешаться в противостояние между США и Ираном. Зеленский «лезет» в чужой конфликт в попытках получить прибыль.