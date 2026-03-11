Археологи в Румынии нашли 34 древнеримских гробницы на территории больницы

В городе Констанца на территории муниципальной больницы археологи обнаружили 34 гробницы древнеримского периода. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Heritage Daily.
Раскопки проводились перед модернизацией инфраструктуры. В катакомбах ученые нашли погребальные дары: украшения, стеклянные сосуды, монеты и керамику. Особый интерес представляют африканские амфоры для вина и масла — они свидетельствуют о торговых связях античного города Томис (на месте современной Констанцы) с Африкой.
Также обнаружена табличка с древнегреческой надписью III века и умбон — металлическая накладка от церемониального щита. Такие находки в захоронениях редки: вероятно, щит принадлежал именитому военному. Томис известен как место ссылки поэта Овидия, говорится в сообщении.
До этого в районе Куббат-эль-Хава в Асуане египетская археологическая миссия обнаружила несколько гробниц, высеченных в скалах.
Ранее испанские археологи обнаружили каменный памятник возрастом пять тысяч лет, в котором оказалось несколько небольших могил с человеческими костями. Это означает, что помещение использовали как место для «коллективного захоронения».