Коллеги петербургского музыканта Гайдукова подтвердили его смерть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Петербургский музыкант, педагог и хормейстер Петр Гайдуков погиб в Карелии во время лыжной прогулки. Об этом сообщили его коллеги из Народного коллектива любительского художественного творчества — Камерного хора «Глория» на своей странице в «ВКонтакте».
«Петр Вадимович Гайдуков 18.03.1991 — 08.03.2026», — говорится в сообщении.
Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов подтвердил ТАСС, что Гайдуков сотрудничал и с его вузом, возглавляя хор университета, и выразил соболезнования в связи с гибелью музыканта. «Тяжелая утрата для Герценовского университета — трагически погиб наш коллега, талантливый музыкант и педагог, хормейстер Большого хора нашего вуза Петр Гайдуков. Петр Вадимович был выдающимся мастером, яркой, творческой личностью, чей талант, преданность искусству и педагогическое мастерство оставили неизгладимый след в сердцах его учеников, коллег и всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться», — сказал Тарасов.
Ранее стало известно о гибели 34-летнего лыжника из Санкт-Петербурга, пропавшего в Карелии 8 марта. Из данных в Telegram-канале отряда «ЛизаАлерт» в Карелии следует, что искали 34-летнего Гайдукова Петра Вадимовича в Мийнальском сельском поселении Лахденпохского района Карелии. Далее в сообщении появилось обновление с информацией о том, что мужчина найден погибшим. Официально о причине смерти не сообщается, проводятся экспертизы. Как ранее рассказали ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, «криминальной составляющей смерти нет».
Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории по специальности «хоровое дирижирование».
Являлся художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова. Дирижерскую деятельность артист активно сочетал с выступлениями в качестве камерного вокалиста. Участник фестивалей «От авангарда до наших дней», «Петербургская музыкальная весна», «Звуковые пути», «Три века классического романса».