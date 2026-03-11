Коллеги петербургского музыканта Гайдукова подтвердили его смерть

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов подтвердил ТАСС, что Гайдуков сотрудничал и с его вузом, возглавляя хор университета, и выразил соболезнования в связи с гибелью музыканта. «Тяжелая утрата для Герценовского университета — трагически погиб наш коллега, талантливый музыкант и педагог, хормейстер Большого хора нашего вуза Петр Гайдуков. Петр Вадимович был выдающимся мастером, яркой, творческой личностью, чей талант, преданность искусству и педагогическое мастерство оставили неизгладимый след в сердцах его учеников, коллег и всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться», — сказал Тарасов.