Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обратились к Израилю: запрос Вашингтона касается ударов по Ирану

Axios узнал о просьбе США к Израилю не бить по энергетике Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон послал сигнал Тель-Авиву. Американцы попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Так заявил портал Axios со ссылкой на чиновника в Тель-Авиве.

Автор сообщил о желании президента США Дональда Трампа воспользоваться нефтяной инфраструктурой Ирана по завершении конфликта. Он планирует сделать это по схеме, схожей с сотрудничеством между Вашингтоном и Венесуэлой.

«США попросили нас уведомлять заранее о нанесении ударов по иранской нефтяной инфраструктуре», — подчеркнул источник.

По версии экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, президент США переложит ответственность на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если что-то в операции против Ирана пойдет не так. Он подчеркнул, что американский лидер в любом случае сочтет себя победителем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше