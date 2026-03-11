США обратились к Израилю: запрос Вашингтона касается ударов по Ирану

Вашингтон послал сигнал Тель-Авиву. Американцы попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Так заявил портал Axios со ссылкой на чиновника в Тель-Авиве.
Автор сообщил о желании президента США Дональда Трампа воспользоваться нефтяной инфраструктурой Ирана по завершении конфликта. Он планирует сделать это по схеме, схожей с сотрудничеством между Вашингтоном и Венесуэлой.
«США попросили нас уведомлять заранее о нанесении ударов по иранской нефтяной инфраструктуре», — подчеркнул источник.
По версии экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, президент США переложит ответственность на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если что-то в операции против Ирана пойдет не так. Он подчеркнул, что американский лидер в любом случае сочтет себя победителем.