США обратились к Израилю: запрос Вашингтона касается ударов по Ирану

По версии экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, президент США переложит ответственность на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, если что-то в операции против Ирана пойдет не так. Он подчеркнул, что американский лидер в любом случае сочтет себя победителем.