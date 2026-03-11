Глава ДСМР выразил соболезнования после удара ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Брянску. Текст соболезнования ТАСС передали в пресс-службе ДСМР.
По последним данным, в результате ракетного удара по Брянску 6 человек погибли, 37 пострадали. В больницы были доставлены 35 человек, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«От Духовного собрание мусульман России и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате ракетного удара по городу Брянску, а также всем пострадавшим от этой трагедии. С глубокой скорбью мы восприняли известие о гибели мирных жителей и ранениях людей в результате террористической атаки. Подобные преступления против мирного населения не имеют оправдания и вызывают решительное осуждение», — говорится в соболезновании.
Крганов сообщил, что мусульмане России молят Всевышнего Аллаха «даровать погибшим свое милосердие, их семьям — терпение и силы перенести эту тяжелую утрату, а всем пострадавшим — скорейшее исцеление и восстановление».
Глава ДСМР выразил благодарность всем участвующим в ликвидации последствий трагедии и помощи людям.
«Пусть Всевышний сохранит нашу страну и ее народ от бед и испытаний, укрепит сердца людей и дарует мир и безопасность», — заключил Крганов.