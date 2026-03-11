Глава ДСМР выразил соболезнования после удара ВСУ по Брянску

«От Духовного собрание мусульман России и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате ракетного удара по городу Брянску, а также всем пострадавшим от этой трагедии. С глубокой скорбью мы восприняли известие о гибели мирных жителей и ранениях людей в результате террористической атаки. Подобные преступления против мирного населения не имеют оправдания и вызывают решительное осуждение», — говорится в соболезновании.