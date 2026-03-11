Ричмонд
«Атлетико» и «Бавария» разгромили соперников в первых матчах ⅛ финала ЛЧ

Мадридский «Атлетико» добился разгромной победы над лондонским «Тоттенхэмом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 5:2.

Источник: Life.ru

В первом тайме после трёх пропущенных мячей лондонцы заменили вратаря — вместо Антонина Кински на поле появился Гильелмо Викарио. Соперником победителя этой пары в четвертьфинале станет либо английский «Ньюкасл», либо испанская «Барселона».

В другой встрече мюнхенская «Бавария» в Бергамо разгромила местную «Аталанту» со счётом 6:1. Победитель этой пары встретится на следующей стадии либо с мадридским «Реалом», либо с английским «Манчестер Сити».

Ответные матчи состоятся 18 марта в Мюнхене и Лондоне соответственно.

Ранее Life.ru рассказывал о супердерби Милана в Италии, в котором «Милан» добился минимальной победы над «Интером». Это позволило «россонери» сократить отставание от лидера турнирной таблицы до семи очков.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.