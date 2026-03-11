Ричмонд
«Бавария» со счетом 6:1 разгромила «Аталанту» в первом матче ⅛ финала ЛЧ

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Майкл Олисе.

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 6:1 на выезде разгромила итальянскую «Аталанту» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йосип Станишич (12-я минута), Майкл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джексон (52) и Джамал Мусиала (67). У проигравших отличился Марио Пашалич (90+3).

В другом матче испанский «Атлетико» со счетом 5:2 дома обыграл английский «Тоттенхэм». Ответные встречи состоятся 18 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», разгромивший в финальной встрече итальянский «Интер» (5:0).