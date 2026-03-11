Стало известно, как изменились гонорары Галустяна после развода

Иногда разводы становятся настоящим катализатором для финансового взлета. Михаил Галустян расстался с женой Викторией после 18 лет брака, но бывшие супруги сохранили теплые отношения ради двух дочерей. Промоутер Сергей Лавров рассказал KP.RU, что после развода гонорары Галустяна за корпоративы практически удвоились.
«Сейчас Миша берет за корпоративы от 5 млн рублей. Я работал с Мишей, когда он только начинал и гастролировал вместе с командой “Утомленные солнцем”, — отметил Лавров.
Лавров также вспомнил случай, когда между Галустяном и Реввой возник сильный конфликт. Михаил через своего администратора потребовал убрать лицо Александра с афиш. Пришлось заклеивать изображение Реввы смайликом по всем регионам, так как афиши уже были напечатаны в Москве. Со временем артисты помирились.
«Райдер Галустяна всегда был очень сложный: он лично учил администраторов, как надо красиво нарезать колбасу в его гримерке. Миша всегда был дорогим артистом, зрители его очень любят. Да, характер у него требовательный, но при этом он очень добрый человек», — заключил промоутер.
Ранее Михаил Галустян рассказал о своей личной жизни после развода. Он признался, что не одинок и его «сердце сейчас занято».