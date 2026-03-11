Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ньюкасл» и «Барселона» разошлись миром в первом матче ⅛ финала ЛЧ

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона» не выявили победителя. Встреча в Англии завершилась со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 86-й минуте усилиями Харви Барнса, но на пятой добавленной минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти и сравнял счёт.

Ответная игра пройдёт 18 марта в Барселоне. Победитель пары в четвертьфинале встретится с сильнейшим в противостоянии мадридского «Атлетико» и лондонского «Тоттенхэма».

В других матчах дня «Атлетико» дома разгромил «Тоттенхэм» (5:2), а мюнхенская «Бавария» на выезде в Бергамо уничтожила «Аталанту» (6:1).

Чуть раньше свой матч сыграли турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Встреча в Стамбуле завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол на седьмой минуте забил Марио Лемина.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.