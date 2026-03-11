«Ньюкасл» и «Барселона» разошлись миром в первом матче ⅛ финала ЛЧ

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона» не выявили победителя. Встреча в Англии завершилась со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 86-й минуте усилиями Харви Барнса, но на пятой добавленной минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти и сравнял счёт.