У омских белок начался брачный период

По мнению автора, воодушевление белок резко контрастирует с преимущественно морозным началом календарной весны, дополненным обильными снегопадами. Впрочем, специалисты отмечают, что брачный период (или гон) у этих зверьков стартует в период с конца января по начало марта, в зависимости от погодных условий, и обычно продолжается до августа. Среди его характерных признаков называются «гонки» белок друг за другом и активное постукивание лапами по веткам и стволам деревьев для привлечения внимания.