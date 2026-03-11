У омских белок начался брачный период

В праздничный мартовский период внимание корреспондента «СуперОмска» привлекла активность белок в одном из дворов Советского административного округа города. Как можно заметить на представленных кадрах, не стесняясь прохожих, два пушистых зверька гонялись друг за другом по «оголенному» стволу дерева возле детского сада № 268 на улице Малунцева. Поведение зверьков напоминало брачный танец.
По мнению автора, воодушевление белок резко контрастирует с преимущественно морозным началом календарной весны, дополненным обильными снегопадами. Впрочем, специалисты отмечают, что брачный период (или гон) у этих зверьков стартует в период с конца января по начало марта, в зависимости от погодных условий, и обычно продолжается до августа. Среди его характерных признаков называются «гонки» белок друг за другом и активное постукивание лапами по веткам и стволам деревьев для привлечения внимания.