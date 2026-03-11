Ричмонд
Россиян предупредили об активности клещей: когда начнется опасный период

Роспотребнадзор предупредил об активности клещей в третьей декаде марта.

Источник: Комсомольская правда

В марте россияне столкнутся с очередным периодом активности клещей. Его наступление ожидается к третьей декаде месяца. Точные сроки зависят от погодных условий и осадков. Об этом уведомили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С начала года зафиксировано около сотни обращений пострадавших из-за укусов клещей. Половина из них поступила из Краснодарского края и Крыма.

«Пик активности [клещей], как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте Российской Федерации он наступает по-разному», — оповестили в Роспотребнадзоре.

В России также возрастает вероятность проникновения опасных паразитов из-за рубежа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что особое беспокойство специалистов вызывают иностранцы. Они часто приезжают в страну на заработки.

