СК возбудил дело против главы округа Тверской области за взятку

Следственный комитет Тверской области возбудил уголовное дело против главы Осташковского округа Алексея Титова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Life.ru

По данным следствия, 10 марта в салоне автомобиля в Твери чиновник получил 1,1 миллиона рублей. Деньги предназначались за продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене и за покровительство при сделках. Взяткодателем стал участник оперативного мероприятия, а Титов был задержан сотрудниками УФСБ сразу после передачи денег.

Врио губернатора Виталий Королев сообщил, что Титов отстранён от должности. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ по Тверской области по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее Life.ru писал о задержании главы муниципального округа Серебряные Пруды и трёх его заместителей за взятки. Чиновники получали деньги за покровительство и заключение контрактов с администрацией. Следствие возбудило уголовные дела и привлекло к ответственности несколько человек, включая нескольких предпринимателей.

