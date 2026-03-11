СК возбудил дело против главы округа Тверской области за взятку

По данным следствия, 10 марта в салоне автомобиля в Твери чиновник получил 1,1 миллиона рублей. Деньги предназначались за продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене и за покровительство при сделках. Взяткодателем стал участник оперативного мероприятия, а Титов был задержан сотрудниками УФСБ сразу после передачи денег.