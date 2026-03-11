В ГД рассказали о мерах поощрения россиян, сдавших нормативы ГТО

«Пробежать, подтянуться, отжаться — та физическая активность, которая доступна любому здоровому человеку. Но за эти простые действия государство сегодня дает вполне ощутимые бонусы. Школьникам — баллы к ЕГЭ, взрослым — живые деньги назад из налоговой. Это идеальная формула: ты инвестируешь в свое здоровье, а государство тебя за это поощряет. Выгодно всем. Так что, если вы еще не сдавали ГТО, самое время начать. Весна на носу — погода располагает», — сказал Свищев.