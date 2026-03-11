В ГД рассказали о мерах поощрения россиян, сдавших нормативы ГТО

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Дополнительные баллы для абитуриентов и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей действуют как поощрения для россиян, сдавших нормативы в рамках программы «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
«Пробежать, подтянуться, отжаться — та физическая активность, которая доступна любому здоровому человеку. Но за эти простые действия государство сегодня дает вполне ощутимые бонусы. Школьникам — баллы к ЕГЭ, взрослым — живые деньги назад из налоговой. Это идеальная формула: ты инвестируешь в свое здоровье, а государство тебя за это поощряет. Выгодно всем. Так что, если вы еще не сдавали ГТО, самое время начать. Весна на носу — погода располагает», — сказал Свищев.
По его словам, выпускники школ, сдав нормативы ГТО, повышают свои шансы при поступлении — вузы самостоятельно определяют количество баллов, в большинстве случаев за золотой значок начисляют 3−5 баллов, а в некоторых учебных заведениях до 10. При этом большинство вузов учитывают именно золотые значки, хотя серебряные и бронзовые тоже могут давать преимущество — обычно по 2 балла, добавил депутат.
Он отметил, что с 2025 года граждане, успешно сдавшие нормативы ГТО и получившие знак отличия (в том числе повторно подтвердившие его), имеют право на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. «Это означает, что из доходов, облагаемых НДФЛ, вычитается 18 тыс. рублей. Фактический возврат зависит от ставки налога. Важное условие: в том же году, когда сдавались нормативы, необходимо пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр», — пояснил депутат.
«ГТО давно перестало быть советским воспоминанием. Сегодня это работающая система, которая приносит гражданам реальные, живые дивиденды. Значок ГТО — не медаль на ленточке, это ключ к конкретным бонусам: от дополнительных баллов при поступлении в вуз до налогового вычета. Государство создало механизм, при котором быть здоровым и спортивным стало выгодно. Наша задача — сделать так, чтобы каждый знал об этих возможностях и пользовался ими», — добавил Свищев.
Депутат напомнил, что подробная информация о нормативах, центрах тестирования и порядке оформления льгот размещена на официальном сайте ГТО, а также на порталах Министерства спорта РФ и Федеральной налоговой службы. Чтобы принять участие в программе ГТО нужно зарегистрироваться на официальном сайте, получить медсправку о допуске к сдаче нормативов, выбрать центр тестирования и записаться, выполнить испытания для своей возрастной ступени и получить знак отличия.