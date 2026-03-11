В ОП хотят ввести господдержку свадеб: вот что это значит

В РФ могут ввести господдержку торжественной регистрации брака. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он обратил внимание на то, что россияне отдают предпочтение регистрации брака в МФЦ, а не в ЗАГСах, из-за чего в некоторых регионах дворцы бракосочетаний закрываются.
«Должна быть, возможно, специальная федеральная программа поддержки торжественного бракосочетания, которая бы делала эту услугу доступной для молодых людей, доступной для будущих супругов», — сказал Рыбальченко ТАСС, подчеркнув, что торжественное бракосочетание является важной традицией, которую необходимо сохранить.
Ранее россиянам напомнили об особых обстоятельствах для заключения брака в день подачи заявления. Так, брак может быть заключён без периода ожидания, если существует угроза жизни одного из будущих супругов.
