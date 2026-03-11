В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр

При этом изменены требования к размерам и массе сыра. Так, можно будет выпускать более мелкие головки. У российского сыра пороговая масса снижена до 4 килограммов с 4,7 килограмма, а у голландского — до 1,3 килограмма с 1,8 килограмма. Одновременно с этим увеличена максимальная ширина голландского сыра — до 20 сантиметров с 15 сантиметров.