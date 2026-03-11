ЕК пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале из-за России

БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии России в этом престижном форуме искусств, говорится в заявлении еврокомиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф.
Ранее президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что Россия приглашена к участию в выставке в 2026 году.
«Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон… Это решение несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России. Если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения разрешить участие России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду Биеннале», — говорится в заявлении ЕК.
Чиновники Еврокомиссии также попытались обосновать свой ультиматум, указав, что культура, по их убеждению, защищает только «демократические ценности», а также «содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнений».
Как этот тезис объясняет категорическое требование запретить участие России в культурном мероприятии, ЕК не пояснила, но потребовала соблюдения санкций ЕС.
«Государства-члены, институты и организации должны действовать в соответствии с санкциями ЕС», — напомнили в ЕК.
Согласно сайту Биеннале, которая пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября, Россия представит на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Минкультуры Италии ранее заявило, что руководство Венецианской Биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году.
Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко в марте заявил, что, хотя у России есть исторический национальный павильон в Джардини (Садах) Биеннале, она не участвует в выставке с 2022 года. По его словам, он попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения».
Венецианская Биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.