В список Forbes попали 155 российских миллиардеров: кто стал владельцем самого значительного состояния

Всего в рейтинг миллиардеров Forbes вошли 3428 человек. Это на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние составило рекордные 20,1 триллиона долларов. Больше всего миллиардеров проживает в США. Это 989 человек, из них 15 предпринимателей находятся в топ-20.