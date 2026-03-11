В список Forbes попали 155 российских миллиардеров: кто стал владельцем самого значительного состояния

В текущем году рейтинг Forbes пополнился 14-ю новыми именами среди российских миллиардеров. Всего в списке значатся 155 граждан РФ. Новым лидером среди богатейших бизнесменов России стал Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов.
Алексей Мордашов является совладельцем «Северстали». Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до нового рекорда. Оно составило 696,5 миллиарда долларов.
На втором месте среди российских богатейших бизнесменов располагается владелец холдинга «Интеррос» и глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценили в 29,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров среди россиян замыкает основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он занимал первое место в течение двух лет.
Всего в рейтинг миллиардеров Forbes вошли 3428 человек. Это на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние составило рекордные 20,1 триллиона долларов. Больше всего миллиардеров проживает в США. Это 989 человек, из них 15 предпринимателей находятся в топ-20.
Рейтинг самых богатых людей мира вновь возглавил американский бизнесмен Илон Маск. Состояние предпринимателя оценили в 839 миллиардов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем было год назад. На второй строчке рейтинга оказался Ларри Пейдж. Он стоял у истоков создания Google. Его состояние составило 257 миллиардов долларов. Совладелец компании Сергей Брин занял третье место.
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило сумму в 700 миллиардов долларов. Рекорд состояние бизнесмена побило после того, как суд штата Делавэр восстановил аннулированные ранее нижестоящим судом опционы на акции Tesla. Ранее стоимость имущества Илона Маска оценивалась в 600 миллиардов долларов. Стоимость опционов составила $139 миллиардов.
Чешский бизнесмен Михал Стрнад между тем занял первое место среди самых богатых людей в оборонной промышленности. Его состояние составило 36,9 миллиарда долларов. Это порядка 10 процентов всей экономики Чехии. Холдинг Стрнада CSG стал основным из поставщиков оружия на Украину. Бизнесмен стал третьим самым богатым человеком среди лиц моложе 40 лет.