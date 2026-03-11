Ричмонд
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях

РКН в 2025 году заблокировал более 265 тысяч страниц в российских соцсетях.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских соцсетях, заявили РИА Новости в ведомстве.

«За 2025 год Роскомнадзор по решению уполномоченных органов удалил более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских социальных сетях», — сообщили в ведомстве.

В топ категорий запрещенных материалов вошли средства обхода блокировки, ЛГБТ*-контент, пронаркотический контент и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.