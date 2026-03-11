Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский утаивает данные о состоянии нефтепровода «Дружба». Он не допустил инспекторов до его проверки. Так рассказал российский посол в Словакии Сергей Андреев в диалоге с ТАСС.
Он считает, что Киев огласил не всю информацию относительно нефтепровода. Словакия и Венгрия не могут оценить его реальное состояние.
«Вероятно, киевскому режиму есть что скрывать», — поделился мнением Сергей Андреев.
Украинские власти блокируют возможность получения Словакией российской нефти. При этом Москва готова к экспорту энергоресурсов. Сергей Андреев подчеркнул, что Россия к этой ситуации не имеет отношения. Страна заявила о готовности выполнять свои обязательства и продолжать поставки по нефтепроводу. Это будет возможно при его разблокировке.