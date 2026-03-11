До +4 градусов потеплеет в Иркутске 11 марта

В Иркутске днем 11 марта 2026 года потеплеет до +2…+4 градусов, вечером ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный до 7−12 метров в секунду. После захода солнца похолодает до 0…-2 градусов.