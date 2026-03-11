До +4 градусов потеплеет в Иркутске 11 марта

В Иркутске днем 11 марта 2026 года потеплеет до +2…+4 градусов, вечером ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный до 7−12 метров в секунду. После захода солнца похолодает до 0…-2 градусов.
— Переменная облачность, местами пройдет снег. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем до 15−20 м/с, в западных, центральных и южных районах до 24 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем потеплеет до +2…+7, но в некоторых районах столбик термометра остановится на отметке 0…-5. Температура ночью 0…-5, при прояснении −10…-15.
