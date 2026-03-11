Ричмонд
В Госдуме предложили премировать силовиков за поимку коррупционеров

Депутат Шеремет: силовикам нужно давать премии за задержание коррупционеров.

Источник: Комсомольская правда

Российских силовиков нужно премировать за задержание коррупционеров. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии», — сказал депутат РИА Новости, добавив, что занимающиеся борьбой с коррупционерами силовики должны получать достойную зарплату, чтобы у них не возникало желания «поддаться на соблазны» при попытках подкупа со стороны преступников.

Напомним, о ряде коррупционных разоблачений стало известно в российских регионах.

Накануне стало известно, что СК подозревает главу округа Тверской области в получении 1,1 млн рублей взятки.

Также сообщалось, что подозреваемые в коррупции и мошенничестве задержаны в Подмосковье.

Тем временем в Калуге арестовано имущество коррупционеров на 17 млн рублей.