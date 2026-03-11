В Госдуме предложили премировать силовиков за поимку коррупционеров

«Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии», — сказал депутат РИА Новости, добавив, что занимающиеся борьбой с коррупционерами силовики должны получать достойную зарплату, чтобы у них не возникало желания «поддаться на соблазны» при попытках подкупа со стороны преступников.