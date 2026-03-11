В автобусе расплатились монетой возрастом 2 тыс. лет

В Англии внук кассира Джеймса Эдвардса, Питер Эдвардс, передал редкую финикийскую монету, возраст которой составляет 2000 лет, в Музеи и галереи Лидса. Монета была использована для оплаты проезда в общественном транспорте в 1950-х годах, сообщает Live Science.
Джеймс Эдвардс, работавший кассиром, отвечал за подсчет платы за проезд, которую сдавали водители автобусов и трамваев. Он часто приносил своему внуку Питеру найденные фальшивые или иностранные монеты. Хотя семья не занималась коллекционированием, одна из монет привлекла внимание Питера.
После исследования он выяснил, что монета была отчеканена 2000 лет назад в древнем поселении Гадир, расположенном на юге современного испанского побережья. Гадир был основан финикийцами и стал первой колонией Карфагена на территории Западной Европы. В начале III века до нашей эры город оказался под контролем Карфагена, а менее чем через столетие перешел под власть Древнего Рима.
Куратор отдела археологии и нумизматики Музеев и галерей Лидса Кэт Бакстер подтвердила возраст монеты и её происхождение. На одной стороне монеты изображен финикийский бог Мелькарт, который считался главным божеством Гадира, Карфагена и Тира. На обратной стороне находятся два тунца, символизирующие важность рыбной ловли для местного хозяйства.
Неясно, как именно монета оказалась в Лидсе. Питер Эдвардс предположил: «Ее нашли после войны, так что, может быть, солдаты вернулись с моментами из стран, в которые были направлены».
