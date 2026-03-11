В автобусе расплатились монетой возрастом 2 тыс. лет

После исследования он выяснил, что монета была отчеканена 2000 лет назад в древнем поселении Гадир, расположенном на юге современного испанского побережья. Гадир был основан финикийцами и стал первой колонией Карфагена на территории Западной Европы. В начале III века до нашей эры город оказался под контролем Карфагена, а менее чем через столетие перешел под власть Древнего Рима.