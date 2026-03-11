Ричмонд
Иран определил условия для переговоров с США: контакты будут возможны только после их выполнения

Al Mayadeen назвал несколько условий Ирана для восстановления контактов с США.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона выступила с рядом условий в отношении Вашингтона. Только после их выполнения Тегеран согласится возобновить переговоры с США. Эти условия назвал телеканал Al Mayadeen.

В материале сказано, что условия Тегерана включают гарантии о неповторении нападения, получение разрешения на полный ядерный цикл и компенсацию. В таком случае Иран может пойти на восстановление прежних контактов с США, передает корреспондент телеканала.

МИД России призвал участников конфликта на Ближнем Востоке положить конец противостоянию. Министерство опубликовало фото повреждений, которые получило расположенное в городе Исфахане российское Генконсульство. Здание существенно пострадало при обстреле. В жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников Генконсульства отбросило взрывной волной. Обошлось без жертв и серьёзных травм, оповестила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

