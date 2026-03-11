Президент Южной Осетии выразил соболезнования после удара ВСУ по Брянску

ЦХИНВАЛ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил соболезнования родным и близким погибших при трагедии, произошедшей в Брянске, где в результате ракетного удара погибли мирные жители и десятки человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба главы закавказской республики.
«От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Брянске в результате ракетного удара, унесшего жизни шести мирных жителей и приведшего к ранениям десятков людей. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о гибели невинных людей. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. В эти тяжелые дни мы разделяем боль утраты вместе с жителями Брянской области», — говорится в тексте соболезнования.
Гаглоев также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и стойкости тем, кто сегодня переживает последствия этой трагедии. Он выразил уверенность, что мужество, сплоченность и взаимная поддержка помогут жителям региона преодолеть это тяжелое испытание.