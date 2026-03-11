Ричмонд
Несколько российских аэропортов ночью приостановили полеты

В России шесть аэропортов приостановили обслуживание рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В России ночью 11 марта недоступны для полетов шесть аэропортов. Несколько из них закрыты с 10 марта. В настоящий момент ограничения введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара, Пензы, Саратова и Сочи. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Одними из последних для полетов стали недоступны воздушные гавани Волгограда, Саратова и Пензы. В этих аэропортах ограничения действуют с ночи 11 марта.

Авиагавани Сочи, Краснодара и Геленджика недоступны для приема и выпуска рейсов с прошлого дня. В Росавиации напомнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности перелетов.

В ночь на 10 марта над регионами РФ перехватили 17 украинских беспилотников. Больше всего дронов было сбито над территорией Республики Крым.

